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Парламент Ирака утвердил состав нового правительства

Арабские страны Материалы 27 октября 2022 23:40 (UTC +04:00)
Парламент Ирака утвердил состав нового правительства

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Парламент Ирака в четверг одобрил состав нового правительства страны под руководством премьера Мохаммеда Шиа ас-Судани, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

Межарабский информационный ресурс Arab News сообщает, что парламент утвердил кандидатуры министров для 21 ведомства, которые предложил Мухаммед ас-Судани.

"Иракский Совет представителей (парламент) большинством голосов одобрил новую правительственную программу, представленную премьером Мухаммедом Шиа ас-Судани", - проинформировало в Twitter правительство Ирака.

Новое правительство пришло к власти после политического тупика, который длился более года.

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