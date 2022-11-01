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ОАЭ и США намерены вложить $100 млрд в проекты в сфере чистой энергетики до 2035 года

Арабские страны Материалы 1 ноября 2022 14:06 (UTC +04:00)
ОАЭ и США намерены вложить $100 млрд в проекты в сфере чистой энергетики до 2035 года

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Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и США заключили во вторник соглашение о стратегическом партнерстве с целью инвестировать к 2035 году $100 млрд в реализацию проектов в сфере чистой энергетики. Об этом сообщило эмиратское государственное агентство ВАМ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, с американской стороны соглашение подписал старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Эймос Хокстин, эмиратскую сторону представлял министр промышленности и передовых технологий Султан бен Ахмед аль-Джабер. На церемонии подписания присутствовал президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

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