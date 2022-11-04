Во Всемирном саммите по климату в Египте примут участие более 120 стран

Президенты и главы правительств более 120 стран подтвердили свое участие в 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27), которая состоится в египетском Шарм-эш-Шейхе. Об этом заявил в пятницу специальный представитель председательствующего на COP-27 Египта Ваиль Абу Маджид на посвященной саммиту пресс-конференции в онлайн-формате, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ожидаем присутствие глав государств и правительств по меньшей мере 121 страны, и, возможно, это число вырастет", - сообщил Абу Маджид. Он рассказал, что предполагаемое участие председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди не подтвердилось. Однако, по его словам, в этом году на саммит приедут "многие лидеры африканских стран".

Египет также ожидает участия большого числа гражданских организаций. Спецпредставитель рассказал, что диппредставительства республики "выдали около 1500 виз" участникам мероприятия.

В этом году Шарм-эш-Шейх принимает 27-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, она будет проходить с 6 по 18 ноября. Как председатель СОР-27, Египет при содействии региональных комитетов всемирной организации провел в этом году несколько круглых столов, посвященных проблеме: 2-4 августа - в Эфиопии, 25 августа - в Таиланде, 1-2 сентября - в Чили, 20 сентября - в Швейцарии. Итоги этих региональных консультаций, как ожидается, будут объявлены на конференции в Шарм-эш-Шейхе.

Российскую делегацию на COP-27 возглавит спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев. В состав делегации, помимо прочих, также вошли глава Минприроды Александр Козлов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, руководитель Росгидромета Игорь Шумаков, начальник управления Рослесхоза Владимир Дмитриев, гендиректор Росатома Алексей Лихачев, глава Минобрнауки Валерий Фальков.