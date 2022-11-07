ОАЭ снимают большинство коронавирусных ограничений

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) решили отменить с 7 ноября все ограничения и меры предосторожности, направленные на предотвращение распространения коронавируса. Об этом, как передало Информационное агентство ОАЭ (WAM), сообщил в воскресенье официальный представитель Национального управления по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (NCEMA) Сейф аз-Захири, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, ношение масок будет необязательным во всех учреждениях открытого и закрытого типа, в том числе в местах отправления религиозных обрядов и мечетях, за исключением медицинских учреждений и центров для людей с ограниченными возможностями. В то же время сохраняется требование соблюдать пятидневную самоизоляцию при заражении коронавирусом. Ограничения снимаются в понедельник с 06:00 по местному времени.

"Что касается приложения "Аль-Хосн", его использование будет ограничиваться подтверждением сертификатов о вакцинации и результатов анализов по запросу внутри страны и за ее пределами. Таким образом, зеленый пропуск не требуется для посещения общественных мест", - заявил аз-Захири. При этом организаторы спортивных мероприятий могут потребовать пройти осмотр или предъявить сертификат о вакцинации, пояснил он.

С 28 сентября власти ОАЭ отменили обязательное ношение защитных масок в общественных местах закрытого типа. Жителям страны было рекомендовано носить маски только на работе, в больницах и общественном транспорте для предотвращения распространения коронавируса. Обязательный масочный режим в закрытых общественных местах действовал в стране в течение двух с половиной лет. Срок домашней самоизоляции при заражении коронавирусом был сокращен с 10 до 5 дней. Также был отменен обязательный карантин для контактировавших с инфицированными коронавирусом людьми.