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В Ираке заявили о желании поддержать стабильные цены на нефть не выше $100 за баррель

Арабские страны Материалы 13 ноября 2022 14:21 (UTC +04:00)
В Ираке заявили о желании поддержать стабильные цены на нефть не выше $100 за баррель

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Ирак собирается поддерживать цены на нефть на стабильном уровне, который не будет превышать $100 за баррель. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", заявил премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани.

"Ирак заинтересован в стабильности цен на энергоносители, мы не хотим, чтобы цены выросли выше 100 долларов и в то же время, чтобы они упали до уровня, способного повлиять на спрос и предложение", — отметил политик.

По его словам, Ирак, являясь членом ОПЕК, собирается провести ряд переговоров с другими участниками организации для того, чтобы те пересмотрели установленную квоту по добыче нефти.

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