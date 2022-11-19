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В Катар прибывают болельщики в преддверии старта ЧМ по футболу

Арабские страны Материалы 19 ноября 2022 00:12 (UTC +04:00)
В Катар прибывают болельщики в преддверии старта ЧМ по футболу

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Группы болельщиков из разных стран мира прибывают в Катар, где в воскресенье начнется чемпионат мира по футболу, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Фанаты собираются на улицах Дохи, поют песни, танцуют и готовятся к старту турнира. Болельщики традиционно одеваются в цвета своих команд: по городу уже прогуливаются, в частности, нидерландские болельщики в ярких оранжевых джерси, а также большое число мексиканских болельщиков в сомбреро и бразильцев в желтых футболках и с национальными флагами.

Ожидается, что Катар за время турнира примет 1,2 млн фанатов.

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