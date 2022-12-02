В Марокко проходят массовые гулянья после выхода сборной в плей-офф ЧМ по футболу в Катаре

Массовые уличные гулянья и празднества проходят в городах по всему Марокко после выхода национальной сборной страны в плей-офф чемпионата мира по футболу в Катаре. В четверг "Атласские львы" (так называют команду из североафриканского королевства) в матче третьего тура группового этапа обыграли на стадионе "Эль-Тумама" в Дохе со счетом 2:1 сборную Канады и обеспечили себе первое место в квартете, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В Рабате, марокканской столице, сразу после финального свистка арбитра тысячи людей начали шумно праздновать победу своих футболистов, звучат песни и гимн королевства.

Проспекты Мухаммеда V и Хасана II, улицы Ан-Нахиль и Фаль ульд Умейр, площади Баб-эль-Хад и Махадж-Рияд и многие другие общественные места Рабата превратились в пространство для карнавала, в котором принимают участие горожане всех возрастов. Молодежь зажигает файеры и ездит по дорогам и тротуарам на мотоциклах, держа в руках флаги Марокко.

Музыкальные коллективы исполняют частушки и народные песни-кричалки. "Думаю, часть рабатцев будет праздновать до утра. Выход нашей сборной в плей-офф - это невероятно важное событие, мы ждали этого больше тридцати лет", - поделился мнением местный житель по имени Закария, который пришел посмотреть игру с канадцами в одно из столичных кафе, надев футболку национальной сборной.