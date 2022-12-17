МВФ одобрил предоставление Египту кредита в размере $3 млрд

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил предоставление Египту кредита размером $3 млрд на 46 месяцев в рамках механизма расширенного финансирования. Об этом говорится в заявлении, распространенном в субботу пресс-службой организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно решению совета, первый транш в размере $347 млн Египет получит немедленно. Новая кредитная линия, как отмечается в документе, поможет правительству Египта в покрытии дефицита платежного баланса.

По мнению фонда, программа соглашения позволит Египту привлечь дополнительное финансирование в размере $14 млрд от международных и региональных партнеров, включая страны Персидского залива.