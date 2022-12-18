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При взрыве в провинции Киркук погибли восемь иракских полицейских

Арабские страны Материалы 18 декабря 2022 12:46 (UTC +04:00)
При взрыве в провинции Киркук погибли восемь иракских полицейских

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Восемь сотрудников иракской федеральной полиции погибли в воскресенье при взрыве бомбы, заложенной экстремистами на пути следования нескольких полицейских машин в северной провинции Киркук. Об этом сообщил телеканал Rudaw, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным представителей правоохранительных органов, среди погибших значится офицер сил МВД. В момент взрыва полицейские патрулировали местность близ населенного пункта Эль-Хувейджа к северо-западу от административного центра провинции.

Как отмечает телеканал, полицейские попали в засаду, устроенную боевиками террористической группировки "Исламское государство".

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