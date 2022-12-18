При взрыве в провинции Киркук погибли восемь иракских полицейских

Восемь сотрудников иракской федеральной полиции погибли в воскресенье при взрыве бомбы, заложенной экстремистами на пути следования нескольких полицейских машин в северной провинции Киркук. Об этом сообщил телеканал Rudaw, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным представителей правоохранительных органов, среди погибших значится офицер сил МВД. В момент взрыва полицейские патрулировали местность близ населенного пункта Эль-Хувейджа к северо-западу от административного центра провинции.

Как отмечает телеканал, полицейские попали в засаду, устроенную боевиками террористической группировки "Исламское государство".