В Египте 27 человек пострадали из-за обрушения металлических конструкций в спорткомплексе

По меньшей мере 27 человек пострадали в результате обрушения металлических конструкций на одной из трибун спорткомплекса имени Хасана Мустафы близ Каира, где вечером в субботу проходил баскетбольный матч на суперкубок между командами "Аль-Ахли" (Каир) и "Аль-Иттихад" (Александрия). Об этом сообщает информационный портал Ahram Online, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В связи с ЧП игра была прервана. Как отметили в Минздраве Египта, для эвакуации пострадавших была задействована 21 машина скорой помощи. Причиной обрушения конструкций на трибуне официальные лица называют действия болельщиков.

Спорткомплекс имени Хасана Мустафы открылся в 2020 году и с тех пор принимает соревнования по нескольким видам спорта, включая баскетбол и гандбол.