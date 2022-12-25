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В Египте 27 человек пострадали из-за обрушения металлических конструкций в спорткомплексе

Арабские страны Материалы 25 декабря 2022 03:34 (UTC +04:00)
В Египте 27 человек пострадали из-за обрушения металлических конструкций в спорткомплексе

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По меньшей мере 27 человек пострадали в результате обрушения металлических конструкций на одной из трибун спорткомплекса имени Хасана Мустафы близ Каира, где вечером в субботу проходил баскетбольный матч на суперкубок между командами "Аль-Ахли" (Каир) и "Аль-Иттихад" (Александрия). Об этом сообщает информационный портал Ahram Online, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В связи с ЧП игра была прервана. Как отметили в Минздраве Египта, для эвакуации пострадавших была задействована 21 машина скорой помощи. Причиной обрушения конструкций на трибуне официальные лица называют действия болельщиков.

Спорткомплекс имени Хасана Мустафы открылся в 2020 году и с тех пор принимает соревнования по нескольким видам спорта, включая баскетбол и гандбол.

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