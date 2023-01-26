Прибыль Emirates NBD увеличилась на 36% в 2022 году

Чистая прибыль одного из крупнейших банков Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Emirates NBD увеличилась в 2022 году на 46% и составила примерно 32,5 млрд дирхамов (около $9 млрд). Об этом сообщила в четверг газета Gulf News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В 2022 году мы выдали рекордное число розничных кредитов и провели самое больше число клиентских транзакций, - указывается в пресс-релизе. - Объем новых корпоративных кредитов также вырос в прошлом году и достиг примерно 50 млрд дирхамов (более $13,5 млрд)".

Общий объем активов под управлением банка вырос на 8% и составляет почти $200 млрд. Доля Emirates NDB на рынке кредитных и дебетовых карт ОАЭ достигла 30% в 2022 году, количество транзакций по этим картам составило около 1 млн в день, отмечается в пресс-релизе.

Банк активно участвует в экономической программе Дубая "D33". Ее целями являются удвоение объемов экономики Дубая в ближайшие 10 лет и повышение его привлекательности для туризма и бизнеса.

Emirates NDB также намерен расширять свою международную деятельность и в 2022 году открыл новые филиалы в Египте, Индии и Саудовской Аравии.