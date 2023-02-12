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Египет проведет три тендера на разведку и добычу нефти и газа в 2023 году

Арабские страны Материалы 12 февраля 2023 14:07 (UTC +04:00)
Египет проведет три тендера на разведку и добычу нефти и газа в 2023 году

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Египет в этом году планирует объявить три тендера на проекты, касающиеся разведки и добычи в нефтегазовом секторе. Об этом заявил в воскресенье глава Миннефти арабского государства Тарик аль-Мулла, выступая на церемонии открытия 6-й Международной выставки EGYPS (Egypt Petroleum Show - 23), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Египет планирует провести три международных тендера на разведку и добычу нефти и газа в 2023 году", - сказал министр, слова которого приводит телеканал Nile TV.

В мероприятии, которое продлится до 15 февраля, предполагается участие более 30 тыс. представителей компаний нефтегазового сектора из не менее чем 60 стран.

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