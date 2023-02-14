В ОАЭ заявили, что сокращение добычи нефти может привести к дефициту в 2024 году

Сокращение добычи нефти в некоторых странах может привести к тому, что в следующем году мировой энергетический рынок столкнется с дефицитом предложения. Об этом во вторник заявил министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль аль-Мазруи в интервью агентству Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я беспокоюсь не о спросе, а том, будет ли у нас достаточно поставок в будущем, - сказал аль-Мазруи, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. - Что меня беспокоит, так это снижение производства во многих странах". Министр также отметил, что в настоящее время ОАЭ не видят необходимости в пересмотре своей квоты в рамках соглашения ОПЕК+, однако планируют рассмотреть вопрос о необходимости повышения уровня добычи, когда альянс будет обсуждать объемы производства на 2024 год.

В пятницу вице-премьер России Александр Новак заявил, что Москва добровольно сократит в марте добычу нефти на 500 тыс. б/с. По его словам, это решение было добровольным, консультации ни с кем не проводились.

Представитель Новака пояснил, что сокращение добычи коснется только нефти без учета газового конденсата. Источник ТАСС в отрасли при этом уточнил, что снижение добычи будет отсчитываться от реального уровня производства, а не от квоты России в рамках сделки ОПЕК+. Согласно параметрам сделки, добыча нефти для РФ определена с ноября 2022 года на уровне 10,478 млн б/с. В январе 2023 года Россия добывала примерно 9,8-9,9 млн б/с.