В Алеппо после обрушения домов в больницу обратились 47 человек

Несколько домов обрушилось в городе Алеппо на севере Сирии из-за сильных толчков, вызванных землетрясением на территории соседней Турции. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканалу Al Ekhbariya главврач больницы Ар-Рази.

"Медицинская помощь потребовалась 47 жителям, получившим ушибы и ссадины от падения камней, есть пациенты с переломами, - рассказал он. - Госпитализация не потребовалась никому, в больницу в основном обратились люди, находящиеся в шоковом состоянии".

По словам врача, в ряде мест возникла давка, когда люди выбегали в испуге на улицы.

Напомним, что в турецкой провинции Хатай произошло два землетрясения магнитудами 6,4 и 5,8.

По предварительным данным, в результате землетрясения погиб один человек, еще 8 человек пострадали.