Саудовская Аравия назвала условия для возобновления связей с Сирией

Королевство Саудовская Аравия готово пойти на сближение с Сирией при выполнении ей нескольких предварительных условий. Об этом сообщила в субботу ливанская газета L'Orient-Le Jour со ссылкой на арабские дипломатические источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По сведениям издания, из Эр-Рияда по неофициальным каналам в Дамаск был передан перечень из шести пунктов, которые необходимо выполнить перед нормализацией двусторонних отношений. Как пишет L'Orient-Le Jour, саудовские власти требуют от Сирии "ужесточить пограничный контроль, чтобы остановить контрабанду наркотиков в нефтедобывающие государства Персидского залива".

Другим требованием саудовской стороны, как утверждает издание, является прекращение долгосрочного сотрудничества между Дамаском и Тегераном, которое предусматривает крупные иранские инвестиции в сирийскую экономику. Кроме того, правительство Сирии "должно гарантировать безопасное возвращение беженцев в специальные зоны, которые будут находиться под арабским и международным контролем".