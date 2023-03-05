Катар выделит $60 млн на помощь наименее развитым странам

Катар выделит $60 млн на поддержку Дохинской программы действий для наименее развитых стран. Об этом в воскресенье заявил эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я объявляю о финансовом вкладе на общую сумму $60 млн, из которых $10 млн будут выделены на поддержку реализации мероприятий Дохинской программы действий для наименее развитых стран и $50 млн - на поддержку намеченных результатов программы и повышение устойчивости в наименее развитых странах.", - сказал эмир Катара, выступая на открытии Пятой Конференции ООН по наименее развитым странам, которая проходит в Дохе.

Он также призвал международное сообщество последовать примеру Катара и "взять на себя инициативу" по поддержке реализации Дохинской программы, назвав это "гуманитарным долгом" перед народами наименее развитых стран.