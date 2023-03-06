Саудовская Аравия повысила стоимость нефти для Азии и Европы

Самый крупный экспортер нефти, Саудовская Аравия, объявила о росте апрельских цен на поставки нефти для рынков Азии и Европы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает Bloomberg.

В материале говорится, что официальная отпускная стоимость нефти сорта Arab Light для Азии на апрель выросла до уровня на $2,5 выше цен бенчмарка Oman-Dubai, что на 50 центов превышает мартовские ценовые значения.

Согласно информации агентства, аравийская госкомпания Saudi Aramco увеличила цены на апрельские поставки своей нефти в Северо-Западную Европу на $1 за баррель. Цены, установленные относительно ICE Brent для покупателей в Средиземноморье возросли на $0,3.

В статье указывается, что ценовые корректировки произошли вследствие конфликта в Украине, оказавшего существенное влияние на мировой нефтяной рынок.