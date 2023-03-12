Правительство Йемена и хуситы начали переговоры об обмене пленными при посредничестве ООН

Правительство Йемена и повстанцы-хуситы начали переговоры об обмене пленными в Швейцарии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, пишет Associated Press.

Посредниками между сторонами конфликта выступают спецпосланник ООН по Йемену Ханс Грундберг и Международный комитет Красного Креста. Грундберг призвал к освобождению как можно большего числа пленных.

Текущие переговоры продолжают обсуждение соглашения, заключенного в 2018 году. Тогда стороны конфликта договорились освободить всех пленных без каких-либо условий. После этого йеменское правительство и хуситы провели несколько обменов пленными.

Перегворы в Швейцарии начались на следующий день после того, как Иран и Саудовская Аравия договорились восстановить дипломатические отношения и возобновить работу посольств.