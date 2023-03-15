Эр-Рияд отказался продавать нефть странам, установившим потолок цен на саудовские поставки

Эр-Рияд не продаст нефть ни одной стране, решившей ввести потолок цен на саудовские поставки. Об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд в опубликованном во вторник интервью изданию Energy Intelligence, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если экспорт саудовской нефти попадет под ограничения, мы не будем продавать нефть ни одной стране, которая введет потолок цен на наши поставки, и сократим производство нефти. Я не удивлюсь, если другие [государства] сделают то же самое", - сказал он, комментируя антикартельный законопроект NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), который предполагает, что правительство США сможет предъявлять антимонопольные иски к членам ОПЕК и их партнерам.

Политика ограничения цен провоцирует волатильность на рынках и тормозит развитие отрасли, отметил министр.

"Я вынужден повторить свою позицию, которую я официально изложил еще в августе и сентябре и которая сводится к тому, что такая политика [ограничения цен на нефть] неизбежно усугубит нестабильность и волатильность рынка и негативно отразится на нефтяной промышленности", - сказал он. Министр также отметил, что альянс ОПЕК+ "приложил все усилия и добился успеха" в обеспечении стабильности мирового энергетического рынка.