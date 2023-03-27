Председатель Saudi National Bank ушел в отставку после поглощения Credit Suisse

Председатель правления Saudi National Bank, крупнейшего акционера Credit Suisse, ушел в отставку на фоне проблем швейцарской кредитной организации. Соответствующее заявление саудовского банка появилось в понедельник на сайте саудовской фондовой биржи Tadawul, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Совет директоров Saudi National Bank принял отставку Аммара аль-Худаири на заседании в воскресенье. Как отмечается в заявлении банка, решение аль-Худаири об уходе было обусловлено личными причинами. Должность председателя правления займет главный исполнительный директор банка Саид Мохаммед аль-Гамди.

В ноябре 2022 года Saudi National Bank приобрел 9,88% акций Credit Suisse за 5,5 млрд саудовских риалов (около $1,4 млрд). По состоянию на декабрь прошлого года инвестиции Saudi National Bank в Credit Suisse составляли менее 0,5% от его общих активов и 1,7% от инвестиционного портфеля банка. Сейчас активы Saudi National Bank составляют более $251 млрд.

15 марта акции второго по величине банка Швейцарии Credit Suisse рухнули почти на 30%, впервые опустившись ниже отметки в 2 швейцарских франка (1,55-1,69 франка или чуть более $1,6-1,83). Падение акций было вызвано рядом факторов. В их числе заявление руководства банка о выявлении "существенных недостатков" в процедурах отчетности за 2021 и 2022 финансовые годы и отказ Saudi National Bank, являющегося крупнейшим акционером Credit Suisse, предоставить ему дополнительную финансовую помощь, а также паника, возникшая после закрытия двух крупных американских банков - Silicon Valley Bank и Signature Bank.

19 марта правительство Швейцарии одобрило приобретение Credit Suisse самым крупным банком конфедерации - UBS. Соглашение между финансовыми институтами было заключено в тот же день. Сумма сделки по поглощению составила 3 млрд франков ($3,24 млрд). Ожидается, что процедура завершится к концу 2023 года. По заявлению Credit Suisse, банк продолжит работать в обычном режиме в тесном сотрудничестве с UBS.