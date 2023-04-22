Саудовская Аравия эвакуировала 157 человек из Судана

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии объявило в субботу об успешной эвакуации 91 подданного королевства и 66 граждан других стран из Судана, где продолжаются боевые действия между армией и силами быстрого реагирования (спецназом), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Эвакуированные из Республики Судан подданные Саудовской Аравии и граждане ряда братских и дружественных стран, в том числе дипломаты и сотрудники международных организаций, прибыли на территорию королевства", - говорится в заявлении, опубликованном на странице ведомства в Twitter. Как следует из документа, из Судана были вывезены граждане и подданные Бангладеш, Болгарии, Буркина-Фасо, Египта, Индии, Канады, Катара, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов, Пакистана, Туниса и Филиппин.

В операции участвовали ВМС Саудовской Аравии. Как сообщил телеканал Al Ekhbariya, военный корабль доставил эвакуированных по Красному морю из Порт-Судана в Джидду.