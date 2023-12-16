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Скончался эмир Кувейта (Дополнено)

Арабские страны Материалы 16 декабря 2023 14:51 (UTC +04:00)

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новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 14:19)

БАКУ /Trend/ - Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах скончался в возрасте 86 лет.

Как передает в субботу Trend, об этом сообщило Государственное телевидение Кувейта.

Напомним, что Наваф аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах вступил на престол в сентябре 2020 года.

Некоторое время назад эмир был госпитализирован. Отмечается, что после его смерти власть перейдет к его младшему брату Мишаалу аль-Ахмаду аль-Джаберу ас-Сабаху.

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