Скончался эмир Кувейта (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах скончался в возрасте 86 лет.

Как передает в субботу Trend, об этом сообщило Государственное телевидение Кувейта.

Напомним, что Наваф аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах вступил на престол в сентябре 2020 года.

Некоторое время назад эмир был госпитализирован. Отмечается, что после его смерти власть перейдет к его младшему брату Мишаалу аль-Ахмаду аль-Джаберу ас-Сабаху.