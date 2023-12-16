Скончался эмир Кувейта (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах скончался в возрасте 86 лет.
Как передает в субботу Trend, об этом сообщило Государственное телевидение Кувейта.
Напомним, что Наваф аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах вступил на престол в сентябре 2020 года.
Некоторое время назад эмир был госпитализирован. Отмечается, что после его смерти власть перейдет к его младшему брату Мишаалу аль-Ахмаду аль-Джаберу ас-Сабаху.