Сирия и Турция начнут диалог по налаживанию отношений в Багдаде

БАКУ /Trend/ - Багдад станет местом проведения переговоров между Сирией и Турцией с целью нормализации двусторонних отношений. Об этом сообщил правительственный источник в Дамаске газете Al Watan, не уточнив даты вступления сторон в переговоры, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, предстоящая сирийско-турецкая встреча "станет началом длительного переговорного процесса, который, как ожидается, приведет к политическому взаимопониманию и договоренностям по обстановке в пограничных районах".

Как указывает издание, турецкая сторона попросила Москву и Багдад "присутствовать за столом, где будет вестись двусторонний диалог вдали от средств массовой информации". Сторонам предстоит "обсудить все детали, чтобы вернуть отношения между двумя соседями в нормальное русло, на прежний уровень".