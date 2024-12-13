Глава ЕК предложил восстановить Сирию через механизм донорских конференций

БАКУ /Trend/ - Механизм донорских конференций по поддержке сирийских беженцев может быть использован для сбора средств на восстановление Сирии, заявила президент Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен во время своего онлайн-выступления на саммите G7, передает Trend.

По ее словам, за 13 лет благодаря конференциям ("Поддержка будущего Сирии и региона") было мобилизовано 33,3 млрд евро для оказания помощи сирийцам как внутри страны, так и за ее пределами. Глава Еврокомиссии сообщила, что механизм конференций можно использовать для мобилизации ресурсов для будущего восстановления.

Она также отметила важность защиты всех меньшинств, проживающих в Сирии во время политического переходного периода в стране, и выразил поддержку «созданию предварительных условий для безопасного и достойного возвращения беженцев».