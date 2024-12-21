В Сирии назначен новый министр иностранных дел

БАКУ /Trend/ - Новое правительство Сирии назначило министра иностранных дел.

Как передает Trend, об сообщают местные СМИ страны.

Согласно информации, генеральное командование назначило Асада Хасана аль-Шибани новым министром иностранных дел.

Отмечается, что выпускник Дамасского университета 37-летний Шибани ранее возглавлял политический отдел оппозиционного правительства в провинции Идлиб на северо-западе Сирии.

Он активно взаимодействовал с иностранными делегациями, в том числе принимал у себя постоянного представителя Сирии при ООН и высокопоставленных американских дипломатов.