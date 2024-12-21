Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Арабские страны

В Сирии назначен новый министр иностранных дел

Арабские страны Материалы 21 декабря 2024 20:34 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Новое правительство Сирии назначило министра иностранных дел.

Как передает Trend, об сообщают местные СМИ страны.

Согласно информации, генеральное командование назначило Асада Хасана аль-Шибани новым министром иностранных дел.

Отмечается, что выпускник Дамасского университета 37-летний Шибани ранее возглавлял политический отдел оппозиционного правительства в провинции Идлиб на северо-западе Сирии.

Он активно взаимодействовал с иностранными делегациями, в том числе принимал у себя постоянного представителя Сирии при ООН и высокопоставленных американских дипломатов.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости