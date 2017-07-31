Беларусь и Афганистан планируют создать комитет по экономическому сотрудничеству

31 июля 2017 15:08 (UTC+04:00)

Постановлением Совета Министров Беларуси №569 от 28 июля одобрен проект соглашения между правительствами Беларуси и Афганистана о создании совместного комитета по торговому и экономическому сотрудничеству в качестве основы для проведения переговоров. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского правительства.

Постановлением разрешено в ходе переговоров вносить при необходимости в проект соглашения изменения или дополнения, не имеющие принципиального характера.

Также документом предусмотрено подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Azernews Newspaper
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