Беларусь и Афганистан планируют создать комитет по экономическому сотрудничеству

Постановлением Совета Министров Беларуси №569 от 28 июля одобрен проект соглашения между правительствами Беларуси и Афганистана о создании совместного комитета по торговому и экономическому сотрудничеству в качестве основы для проведения переговоров. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского правительства.

Постановлением разрешено в ходе переговоров вносить при необходимости в проект соглашения изменения или дополнения, не имеющие принципиального характера.

Также документом предусмотрено подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.