Сербия намерена реализовывать договоренности с Беларусью на высшем уровне – посол

4 августа 2017 15:48 (UTC+04:00)

Сербия намерена целенаправленно реализовывать договоренности с Беларусью на высшем уровне по всем направлениям. Об этом заявил корреспонденту Белта Чрезвычайный и Полномочный Посол Сербии в Беларуси Велько Ковачевич.

Дипломат подчеркнул заинтересованность сербской стороны в развитии всесторонних связей с Беларусью. По его мнению, большой импульс двусторонним контактам придают встречи на высшем уровне, по итогам которых принимаются важные для обеих сторон договоренности. "Над их выполнением активно работает посольство Сербии в Беларуси, - сказал Велько Ковачевич. - Это в первую очередь торгово-экономическое сотрудничество, которое является основой политических отношений".

Посол отметил, что Беларусь и Сербия на постоянной основе обмениваются визитами на всех уровнях, которые были особенно активными в текущем году. В частности, в этом году Минск посетил нынешний президент Сербии Александр Вучич (будучи еще в должности главы правительства), экс-президент Сербии Томислав Николич, руководители ряда министерств и ведомств. В Белграде в апреле состоялось 10-е заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, на котором речь шла об активизации двусторонних связей.

Задачу нарастить до $500 млн белорусско-сербский товарооборот дипломат считает важной планкой, на достижение которой в настоящее время направлены усилия двух сторон.

Кроме того, Велько Ковачевич высоко оценил усилия Беларуси как мирной площадки в урегулировании региональных проблем. Он подчеркнул, что Сербия в свою очередь последовательно выстраивает совместное будущее в Европе, продвигает мирное региональное сотрудничество и добрососедские отношения, основанные на уважении общих европейских ценностей, в том числе защиты интересов национальных меньшинств. Посол обратил внимание на тот факт, что сербский народ перенес немало тягот за свою историю, именно поэтому так ценит мир и развитие добрососедских отношений.

"Мир - самая высшая ценность, которую необходимо беречь, - убежден дипломат. - Беларусь и Сербия вносят большой вклад в поддержание мира и стабильности".

Azernews Newspaper
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