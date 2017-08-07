Беларусь и Судан намерены развивать сотрудничество в сфере образования

7 августа 2017 16:59 (UTC+04:00)

Беларусь и Судан намерены развивать сотрудничество в сфере образования, сообщили корреспонденту Белта в пресс-службе Министерства образования.

В Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок" 6 августа встретились министр образования Беларуси Игорь Карпенко и министр высшего образования и научных исследований Судана Сумая Мохамед Ахмед Абукашва. В переговорах также приняли участие первый замминистра образования Вадим Богуш, ректор Республиканского института профессионального образования Валерий Голубовский, руководители университетов Судана.

"Нашему сотрудничеству задали новый импульс руководители стран, подписав двустороннее соглашение о тесном сотрудничестве в разных сферах деятельности, в том числе научной и образовательной. Этот визит мы рассматриваем как очередной практический шаг, рады тому, что наше желание работать совместно в области образования обоюдное", - отметил Игорь Карпенко.

Министр высшего образования и научных исследований Судана выразила уверенность, что связь между университетами Беларуси и Судана будет налажена в кратчайшие сроки. "Если между нашими университетами будет налажена прямая связь, то мы быстрее реализуем планы, связанные с расширением обмена студентами и преподавателями", - сказала Сумая Мохамед Ахмед Абукашва.

Игорь Карпенко подчеркнул, что белорусские вузы готовы сотрудничать по многим направлениям, в том числе в плане усовершенствования подготовки педагогов, которые преподают арабский язык, а также в плане стажировок суданских студентов в университетах республики. Также он отметил, что в системе образования Беларуси взят курс на расширение перечня специальностей и специализаций высшего образования, магистерской подготовки, где преподавание ведется на английской языке. "Это направление открывает новые перспективы перед иностранными студентами. И в рамках межуниверситетских договоренностей мы можем достичь хороших результатов", - подчеркнул Игорь Карпенко.

Azernews Newspaper
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