Беларусь и Молдова подписали меморандум о сотрудничестве в области лекарств

Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении Беларуси и Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы подписали меморандум о сотрудничестве в области лекарств, передает Белта со ссылкой на сообщение молдавского агентства.

Документ подписали замдиректора Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Сергей Марченко и гендиректор Агентства по лекарствам и медицинским изделиям Владислав Зара.

Сергей Марченко отметил, что этот меморандум не только является рамочным соглашением, но и дает возможность для взаимодействия на высоком уровне для решения проблем, которые могут возникнуть в повседневной деятельности.

"Благодаря этому документу мы можем развивать отношения между нашими учреждениями, между министерствами здравоохранения, между правительствами наших стран. Мы также будем углублять торговые отношения между производителями Беларуси и Молдовы", - сказал Сергей Марченко.

В свою очередь Владислав Зара заявил, что документ позволит укрепить двусторонние отношения между регулирующими органами в области медицины.

"Этот документ является важной вехой в диалоге наших стран по обеспечению качества лекарственных средств. Мы сможем более плодотворно сотрудничать, чтобы согласовать подходы к фармацевтическим производителям, поддерживая их в процедуре авторизации лекарственных средств", - подчеркнул гендиректор Агентства по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы.

Подписанный Беларусью и Молдовой меморандум о сотрудничестве в области лекарств предусматривает обеспечение качества и эффективности лекарств, поддержку производителей обеих стран в процедуре авторизации лекарственных средств, признание доклинических и клинических исследований, в том числе по биоэквивалентности.