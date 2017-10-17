В Беларуси запустят первую сеть для "интернета вещей"

17 октября 2017 11:44 (UTC+04:00)

Мобильный оператор velcom получил разрешение на коммерческий запуск первой в Беларуси узкополосной сети NB-IoT, предназначенной для "интернета вещей", сообщили БЕЛТА в пресс-службе оператора.

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) предоставила velcom возможность использовать часть ранее выделенного компании частотного диапазона.

Специалисты называют новую технологию революционной. Беларусь станет одной из первых стран в Европе, которая запустит сеть NB-IoT (Narrow Band Internet of Things). В ближайшем будущем она может найти применение в решении различных задач - от управления "умными" счетчиками и устройствами в доме до внедрения интеллектуальных систем городского масштаба.

ГКРЧ разрешило запустить сеть NB-IoT в диапазоне 900 МГц, который сейчас используется в основном для стандарта GSM. Для "интернета вещей" velcom задействует узкую полосу частот в 200 кГц, что не повлияет на работу действующих сетей.

Стандарт NB-IoT до 30 раз превосходит технологии M2M-связи по уровню проникновения сигнала. В частности, им будут покрыты труднодоступные места, в том числе подвалы, низины и здания с толстыми стенами и перекрытиями. Новый стандарт также отличают широкая область применения, экономичность и энергоэффективность.

"Технология NB-IoT выведет Беларусь в число мировых лидеров по развитию "интернета вещей". Во многом мы действуем как первопроходцы - ведь стандарт только начинает внедряться в мире, - подчеркнули в velcom. - Он поможет ускорить переход на цифровые счетчики, датчики и устройства, что облегчит жизнь людей и повысит эффективность белорусских предприятий. Мы рассчитываем, что появление инфраструктуры станет основой для реализации множества высокотехнологичных проектов".

Azernews Newspaper
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