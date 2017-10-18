Беларусь и Испания определили приоритетные направления сотрудничества деловых кругов

18 октября 2017 14:27 (UTC+04:00)

Беларусь и Испания определили приоритетные направления для развития сотрудничества между деловыми кругами. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко по итогам первого заседания совместной межправительственной белорусско-испанской комиссии по экономическому и промышленному сотрудничеству, передает корреспондент Белта.

По словам дипломата, сегодняшние переговоры носили конструктивный характер. Они подтвердили схожесть подходов сторон к развитию экономического взаимодействия. "Потенциал для дальнейшего сотрудничества очень велик, и мы нацелены максимально использовать его", - подчеркнул Олег Кравченко.

"В качестве приоритетных секторов для развития сотрудничества между нашими деловыми кругами мы определили следующие: модернизация промышленного потенциала, энергоэффективность и энергосбережение, инфраструктура и проекты государственно-частного партнерства, информационные технологии, сельское хозяйство, транспорт и логистика", - рассказал замминистра.

Стороны договорились изучить возможность создания рабочих групп для реализации совместных проектов в данных секторах.

Azernews Newspaper
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