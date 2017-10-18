Гарантийный фонд для МСП в Беларуси начнет работу в 2018 году

18 октября 2017 17:44 (UTC+04:00)

Гарантийный фонд для малого и среднего предпринимательства в Беларуси начнет работу в 2018 году, сообщил сегодня на пресс-конференции директор департамента по предпринимательству Министерства экономики Петр Арушаньянц, передает корреспондент Белта.

"Мы планируем запустить гарантийный фонд для малого и среднего предпринимательства. В конце этого года на заседании правления Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей мы будем обсуждать первые наработки, а в течение следующего года гарантийный фонд должен начать работу", - сказал Петр Арушаньянц. Суть нового механизма заключается в том, что средства фонда могут быть использованы в качестве гарантии под кредиты, выделяемые малому бизнесу коммерческими банками.

Директор департамента отметил, что подготовка декрета о развитии предпринимательства находится в завершающей стадии. "Осталось немного подождать, и документ выйдет. Думаю, что через полгода-год мы уже почувствуем эффект от принятия пакета документов по развитию предпринимательства в части объемов производства и экономической активности населения", - добавил он.

Azernews Newspaper
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