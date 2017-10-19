Беларусь и Бразилия обсуждают укрепление двусторонних отношений

19 октября 2017 13:11 (UTC+04:00)

В МИД Беларуси проходят политические консультации с Бразилией на уровне руководителей территориальных подразделений, стороны обсуждают укрепление двусторонних отношений. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает корреспондент Белта.

"Стороны рассматривают вопросы укрепления двусторонних отношений, формирование договорно-правовой базы сотрудничества, развитие межрегионального и межпарламентского взаимодействия, а также сотрудничество в международных организациях", - рассказал Дмитрий Мирончик.

По его словам, сейчас страны ведут работу по налаживанию устойчивого двустороннего диалога на высоком и высшем уровнях, развитию политического партнерства на международной арене. "Беларусь и Бразилия нацелены на активизацию и дальнейшее расширение торгово-экономического сотрудничества, более полную реализацию имеющегося в двусторонних отношениях потенциала, который позволил бы нарастить и диверсифицировать взаимный оборот товаров и услуг", - подчеркнул представитель белорусского МИД.

Azernews Newspaper
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