Беларусь и Бразилия обсуждают укрепление двусторонних отношений

В МИД Беларуси проходят политические консультации с Бразилией на уровне руководителей территориальных подразделений, стороны обсуждают укрепление двусторонних отношений. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает корреспондент Белта.

"Стороны рассматривают вопросы укрепления двусторонних отношений, формирование договорно-правовой базы сотрудничества, развитие межрегионального и межпарламентского взаимодействия, а также сотрудничество в международных организациях", - рассказал Дмитрий Мирончик.

По его словам, сейчас страны ведут работу по налаживанию устойчивого двустороннего диалога на высоком и высшем уровнях, развитию политического партнерства на международной арене. "Беларусь и Бразилия нацелены на активизацию и дальнейшее расширение торгово-экономического сотрудничества, более полную реализацию имеющегося в двусторонних отношениях потенциала, который позволил бы нарастить и диверсифицировать взаимный оборот товаров и услуг", - подчеркнул представитель белорусского МИД.