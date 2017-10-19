Беларусь предлагает создать фонд венчурного финансирования СНГ

19 октября 2017 15:23 (UTC+04:00)

Беларусь предлагает создать фонд венчурного финансирования СНГ. Перспективы формирования этого фонда на примере Российско-белорусского фонда венчурных инвестиций белорусская сторона предложила обсудить во время XXI заседания Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах (МС НТИ), которое сейчас проходит в Ереване, сообщили Белта в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям.

На заседании планируется обсудить более десяти вопросов, в том числе вопросы реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств СНГ на период до 2020 года и более широкого привлечения внебюджетных источников финансирования совместных научно-технических проектов. Также в планах - обсуждение порядка координации и взаимодействия в области науки и техники МС НТИ, Евразийской экономической комиссии, Союзного государства и план работы по разработке Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств СНГ на 2021 и последующие годы.

Выполнение пилотных проектов программы, а также проектов второй очереди с участием организаций из трех и более государств - участников СНГ оказалось непростым. По большинству проектов не удалось организовать синхронное бюджетное финансирование по срокам выполнения и в необходимых объемах. Об этом сообщил на заседании председатель МС НТИ, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин. По его словам, это произошло прежде всего из-за наличия национальных различий порядка финансирования научной сферы. В связи с этим белорусская сторона предложила также обсудить перспективы формирования фонда венчурного финансирования СНГ на примере Российско-белорусского фонда венчурных инвестиций и приоритетность разработок с высокой степенью готовности к коммерциализации при отборе проектов второй очереди.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Беларусь и Бразилия обсуждают укрепление двусторонних отношений
Беларусь 13:11
Представители космических ведомств стран СНГ собрались в Москве
Беларусь 18 октября 17:52
Гарантийный фонд для МСП в Беларуси начнет работу в 2018 году
Беларусь 18 октября 17:44
Беларусь и Испания планируют активизировать сотрудничество в сфере туризма
Беларусь 18 октября 15:34
Беларусь и Испания определили приоритетные направления сотрудничества деловых кругов
Беларусь 18 октября 14:27
Дни культуры Беларуси впервые пройдут в Грузии
Грузия 18 октября 12:55
Беларусь рассчитывает по итогам 2017 года достичь товарооборота с Турцией в $1 млрд
Беларусь 18 октября 12:40
Беларусь организует разнонаправленную подготовку волонтеров для Евроигр-2019
Беларусь 17 октября 17:09
Беларусь нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
Бизнес 17 октября 15:53
Иран и Беларусь изучили планы по развитию связей
Беларусь 17 октября 15:39
Беларусь и Пакистан обсуждают организацию СП по выпуску наукоемкой и высокотехнологичной продукции
Беларусь 17 октября 15:07
Более 20 компаний из Беларуси, России и Литвы участвуют в выставке "Мятный лев-2017"
Беларусь 17 октября 14:06
Бенин заинтересован в развитии контактов с Беларуси
Беларусь 17 октября 13:41
Беларусь рассчитывает на расширение сотрудничества по линии ООН
Беларусь 17 октября 12:54
В СНГ намерены создать общий банк фотографий
Кыргызстан 17 октября 12:12
В Беларуси запустят первую сеть для "интернета вещей"
Беларусь 17 октября 11:44
В Казахстане пройдет заседание стран СНГ по проблемам регулирования в строительной сфере
Казахстан 17 октября 11:40
Брест примет первый этап международного турнира по плаванию Mad Wave Challenge
Беларусь 17 октября 09:42