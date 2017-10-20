Беларусь может войти в состав одного из руководящих комитетов Международного бюро выставок

Беларусь может в ближайшее время войти в состав одного из руководящих комитетов Международного бюро выставок. Надежду на это высказал заместитель генерального секретаря Международного бюро выставок Димитрий Керкентзес, с которым в Дубае встретился первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко, сообщили Белта в пресс-службе МИД.

"Представитель руководства международной организации высоко оценил степень взаимодействия между Беларусью и Международным бюро выставок, выразив надежду, что в ближайшее время Беларусь войдет в состав одного из руководящих комитетов организации", - отметили в МИД.

Делегация Беларуси во главе с Андреем Евдоченко 19-20 октября принимает участие во встрече международных участников Всемирной выставки ЭКСПО-2020 в Дубае.

Во время визита в ОАЭ глава белорусской делегации провел встречу с государственным министром по международному сотрудничеству Объединенных Арабских Эмиратов Рим аль-Хашими. Стороны обсудили ход подготовки ЭКСПО-2020, а также возможности для наиболее эффективного участия Беларуси в этом мероприятии. Рим аль-Хашими дала высокую оценку подготовке Беларуси к участию во Всемирной выставке, подчеркнув, что Беларусь является одним из наиболее активных государств, взаимодействующих с эмиратской стороной по вопросам участия в ЭКСПО-2020.

Белорусская делегация также провела двусторонние встречи с представителями Аргентины, России, США, Франции, Японии, которые претендуют на получение права проведения выставок ЭКСПО в будущем.