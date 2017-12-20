Граждане Беларуси могут получить право на оформление электронной визы в Египет

Вопрос включения Беларуси в перечень стран, граждане которых имеют право на оформление электронной визы для въезда в Египет с туристической целью, обсуждался на встрече посла Беларуси в Египте Сергея Рачкова с министром туризма Египта Яхьей Рашидом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Состояние и перспективы белорусско-египетского сотрудничества в сфере туризма рассматривались на встрече. В положительном контексте отмечено значительное увеличение численности белорусских туристов, посетивших Египет в 2017 году, а также рост интереса египетских предпринимателей к инвестированию в развитие туристической отрасли Беларуси, в частности, в агроэкотуризм.

Стороны условились содействовать увеличению количества туристов, посещающих Беларусь и Египет, оказывать поддержку друг другу в рамках международных организаций по вопросам развития туризма.

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