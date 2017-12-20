Беларусь прекратит импорт электроэнергии из России с 2018 года

20 декабря 2017 12:52 (UTC+04:00)

Беларусь не договорилась с Россией о стоимости импорта электроэнергии и с 2018 года отказывается от ее закупок, сообщил в среду в Минске министр энергетики страны Владимир Потупчик, передает РИА Новости.

"Мы завершили переговоры с Россией. По тем ценам, которые нам предлагает Россия, мы не будем покупать, будем собственной выработкой замещать. С 2018 года отказываемся от импорта электроэнергии", — сказал министр, выступая в парламенте.

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