Белкоопсоюз сохранил более 2 тыс. сельмагов в деревнях с малой численностью жителей

Более 2 тыс. стационарных магазинов системы потребкооперации работают в деревнях с численностью жителей менее 200 человек, что даже не требуется утвержденным государственным социальным стандартом, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник управления торговли Белкоопсоюза Ольга Кунцова.

По количеству торговых объектов сеть потребительской кооперации самая крупная в Беларуси и насчитывает 8,1 тыс. магазинов, в том числе 6,9 тыс. - продовольственных и смешанного ассортимента, 1,2 тыс. - непродовольственных. Большинство (почти 70%) расположены в сельской местности. Из них более 2 тыс. обслуживают населенные пункты с численностью жителей менее 200 человек. Хотя согласно пункту 40 Системы государственных социальных стандартов по обслуживанию населения республики в области торговли, общественного питания и бытового обслуживания, утвержденной постановлением Совмина, торговое обслуживание деревень с такой малой численностью жителей обеспечивается автомагазинами и другими нестационарными торговыми объектами, магазинами близлежащих населенных пунктов.

Если привести более полные цифры, то население 1434 агрогородков республики обеспечивают необходимыми товарами 2119 магазинов потребительской кооперации (из них 304 непродовольственных). И еще сыше 700 автомагазинов доставляют товары жителям почти 15 тыс. малонаселенных сельских пунктов, в которых отсутствуют стационарные магазины. "В весенне-летний сезон, когда жители и дачники, проводившие зиму в городе, активно выезжают в деревни, возобновляют свою работу сезонные магазины. А до весны торговое обслуживание таких деревень осуществляется автомагазинами", - отметила Ольга Кунцова.

Конечно, не всегда решение о закрытии магазина устраивает всех, но в каждом конкретном случае учитывается мнение жителей, старост или советов старейшин деревень, а также возможности содержания торговой точки (например, наличие продавца). Районными организациями потребительской кооперации проводится разъяснительная работа с местными жителями о порядке торгового обслуживания автомагазинами, которые оснащены необходимым торговым, холодильным и технологическим оборудованием для выкладки и хранения продуктов питания. Продавцы автолавок также принимают предварительные заказы на товары, а иногда даже помогают с доставкой товаров, не предусмотренных в ассортименте. Периодичность и маршруты движения автомагазинов согласовываются сельсоветами и райисполкомами.

"Ежегодно мы совершенствуем материально-техническую базу торговой сети потребкооперации в сельской местности. В том числе приобретаются специализированные автомагазины, проводится ремонт и реконструкция действующих торговых объектов, модернизация освещения, холодильного и торгового оборудования в магазинах. Оснащаем их банковскими терминалами для удобства покупателей, которые предпочитают безналичный расчет. Современные методы торговли также приходят в село: мы поступательно работаем над переводом на самообслуживание, организацией зон паллетной выкладки, проводим маркетинговые мероприятия по предоставление скидок покупателям и прочее", - заключила собеседница.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.