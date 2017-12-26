Лукашенко рассчитывает на позитивный рост экономики в 2018 году

26 декабря 2017 12:29 (UTC+04:00)

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на позитивный рост экономики в 2018 году. Об этом он заявил сегодня на церемонии вручения государственных наград, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства поздравил участников церемонии с наступающим Новым годом. "Уверен, он станет годом трудовых побед, выполнения планов, проектов, годом позитивного роста экономики", - заявил он.

Вручая государственные награды, Александр Лукашенко подчеркнул, что высоких результатов в своей деятельности добиваются люди, которые на первое место в работе ставят профессионализм и ответственное отношение к делу. "Ими движет желание превзойти себя, достичь высокого уровня мастерства, сделать что-то значимое для своей страны, для народа. Для государства важно видеть таких специалистов, поднимать статус, укреплять авторитет и по достоинству оценивать их труд", - сказал Президент.

"В этом зале собрались те, кто конкретным примером показал истинную преданность своему делу. Каждое ваше достижение вселяет чувство уверенности в будущем Беларуси, гордости за наш народ", - добавил глава государства.

Теплые слова признательности белорусский лидер адресовал работникам промышленного сектора экономики, от успехов которых во многом зависит динамичное развитие страны.

Благодаря лучшим специалистам агропромышленного комплекса Беларусь сохранила лидерство на мировом рынке продовольственной продукции, отметил Президент.

"Все это было бы невозможно без научного сопровождения. Этот год отмечен достижениями и наших ученых. Особенно ценны успехи в разработке и внедрении инновационных технологий в производство", - заявил Александр Лукашенко.

По его словам, весомый вклад в развитие экономики внесли представители строительной сферы, гражданской авиации.

В свою очередь сотрудники силовых структур обеспечивают национальную безопасность и правопорядок.

Среди награжденных также педагоги, представители средств массовой информации, известные спортсмены, тренеры, прославившие страну на мировой арене. Деятели культуры и искусства, благодаря творчеству которых о Беларуси и наших традициях знают далеко за ее пределами.

Награды представителям различных сфер вручены за многолетний плодотворный труд, образцовое исполнение служебных обязанностей, исключительные достижения в сельском хозяйстве, значительный личный вклад в производство сверхтяжелой карьерной техники, развитие промышленности, строительной отрасли и гражданской авиации, значительные достижения в сфере здравоохранения, научной деятельности, культуры и спорта.

Среди награжденных - генеральный директор ОАО "Беловежский" с 2002 по 2017 годы Юрий Мороз. Он удостоен ордена Отечества II степени.

Орденом Отечества ІІІ степени отмечены заслуги генерального директора ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" Петра Пархомчика.

Командир войсковой части 1250 пограничной службы Юрий Тертель и командир 11-й отдельной гвардейской бригады Западного оперативного командования Вооруженных Сил Александр Погуляйло удостоены ордена "За службу Родине" ІІІ степени.

Заслуги работников различных отраслей отмечены орденом Почета. В их числе директор по производству ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга" Валерий Кондратчик, директор ОАО "Завод Промбурвод" Валентин Воронович, директор ОАО "Асилак" Узденского района Валерий Майсюк, старший тренер национальной команды Беларуси по самбо Эрнст Мицкевич, командир воздушного судна авиационного отряда ОАО "Авиакомпания "Белавиа" Василий Паращенко, генеральный директор СООО "Белвест" Юрий Суманеев.

Для участников мероприятия перед церемонией вручения госнаград провели экскурсию по Дворцу Независимости.

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