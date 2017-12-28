Беларусь с 1 января повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

28 декабря 2017 12:44 (UTC+04:00)

Беларусь с 1 января 2018 года повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров от 27 декабря 2017 года №1007, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет повышена с $105 до $111,4 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин увеличится с $57,7 до $61,2 за 1 т, на товарные бензины - с $31,5 до $33,4 за 1 т.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $33,4 за 1 т (была $31,5). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 декабря. Тогда они также были повышены.

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