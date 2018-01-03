Беларусь и Россия планируют обсудить вопрос отмены роуминга

3 января 2018 12:05 (UTC+04:00)

Министерство связи и информатизации Беларуси и Министерство связи и массовых коммуникаций России в I квартале планируют обсудить вопрос отмены роуминга, сообщил министр связи и информатизации Сергей Попков в интервью журналу "Экономические стратегии", сообщает БЕЛТА.

"Возможность отмены роуминга обсуждалась на заседании Совета Министров Союзного государства, прошедшего в Гомеле 8 декабря, участие в котором приняли также руководители двух отраслевых ведомств. В ходе заседания была достигнута договоренность о проведении в I квартале 2018 года совместного совещания двух министерств, ориентированного на детальную проработку вопросов, связанных с отменой роуминга между Беларусью и Россией", - отметил министр. Он добавил, что в первую очередь необходимо на уровне профильных министерств определить стратегические направления взаимодействия по данному вопросу.

Сергей Попков уточнил, что одним из механизмов реализации отмены роуминга может являться формирование общей дорожной карты, в рамках которой операторы электросвязи Беларуси и России будут совместно осуществлять практическую реализацию мероприятий. "Со своей стороны Министерством связи проведен мониторинг показателей по услугам роуминга, предоставляемым белорусскими операторами электросвязи, в ближайших планах - определение списка технических и административных мероприятий, которые необходимо реализовать операторам в случае принятия решения об отмене роуминга", - рассказал он.

Министр подчеркнул, что вопрос отмены роуминга между Беларусью и Россией требует основательной проработки с участием всех сторон, включая регулирующие органы и операторов сотовой подвижной электросвязи. "Также решение данного вопроса необходимо рассматривать с учетом задач, поставленных Договором о Евразийском экономическом союзе, который предусматривает, что к 1 января 2020 года в государствах ЕАЭС должен быть утвержден единый подход к установлению государствами-членами ценообразования на услуги по пропуску трафика", - пояснил он.

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