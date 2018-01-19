В Беларуси увеличилось количество объектов розничной торговли

19 января 2018 17:14 (UTC+04:00)

Количество объектов розничной торговли в Беларуси в 2017 году увеличилось на 7,7% по сравнению с 2016-м и составило около 107 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

"По данным торгового реестра, количество розничных торговых объектов, функционирующих на территории республики, за 2017 год увеличилось на 7 613 (7,7%) и на 1 января 2018 года составило 106 811", - рассказали в МАРТ.

Торговая площадь розничных торговых объектов увеличилась на 365,1 тыс. кв.м (6,3%) до 6 млн 130,4 тыс. кв.м.

Количество магазинов в целом по республике выросло на 6,9% и на 1 января 2018 года составило 45 353.

Увеличилось и число торговых центров - до 581 (5,4%). А вот рынков стало меньше на 4 объекта, на начало года в Беларуси их работало 390.

Обеспеченность населения торговыми площадями на 1 тыс. человек по состоянию на 1 января превышает 710 кв.м.

В торговом реестре зарегистрировано 16 175 интернет-магазинов, что на 17,2% больше, чем в начале 2017 года. 49,2% принадлежат юридическим лицам, 50,8% - индивидуальным предпринимателям.

На 1 января 2018-го услуги общественного питания в Беларуси предоставляют 14 896 объектов общественного питания (за исключением летних (сезонных) кафе, заготовочных объектов (цехов), магазинов (отделов) кулинарии), что на 613 объектов (4,3%) больше по сравнению с началом 2017 года.

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