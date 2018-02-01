В Беларуси повышаются детские пособия и ряд других социальных выплат

В Беларуси с 1 февраля вырос размер детских пособий и некоторых других социальных выплат, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.



Постановлением Минтруда и соцзащиты от 24 января 2018 года №7 БМП с 1 февраля по 30 апреля 2018 года в расчете на месяц установлен в размере Br199,32. Новый БПМ повысился на 0,8% по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 ноября 2017 года по 31 января нынешнего (Br197,81), соответственно увеличиваются и минимальные трудовые и социальные пенсии; надбавки, повышения к пенсиям и доплаты лицам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите; пособия по уходу за инвалидом первой группы либо за человеком, достигшим 80-летнего возраста; а также госпособия на детей.



Так, единовременное пособие при рождении первого ребенка теперь составляет Br1993,20; при рождении второго и последующих детей - Br2790,48. Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, с февраля будет выплачиваться в размере Br199,32, пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до трех лет (ежемесячное) - в размере Br99,66.



Ежемесячное пособие семьям на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, определяемых законодательством, равняется: на ребенка-инвалида - Br139,52, на других детей в семье - Br99,66. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет составляет Br199,32 (с I и II степенью утраты здоровья и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет) и Br239,18 (с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет); ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ, - Br139,52.



Также увеличатся пособия на детей в возрасте до трех лет, для исчисления которых применяется показатель среднемесячной заработной платы за предыдущий квартал. Для расчета размера данного вида пособия с февраля по июль 2018 года применяется показатель среднемесячной заработной платы за IV квартал 2017 года (по данным Белстата - Br891,5). Выплаты на первого ребенка вырастут с 1 февраля на Br33,15 и составят Br312,03 в месяц, на второго и последующих детей - на Br37,88 (Br356,6), на ребенка-инвалида - на Br42,62 (Br401,18).

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