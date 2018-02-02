В Беларуси снижены цены на зарубежные лекарства

2 февраля 2018 09:14 (UTC+04:00)

В Беларуси за последний год снижены цены уже на 117 наименований зарубежных лекарств, сообщил генеральный директор холдинга "Белфармпром" Валерий Шевчук на коллегии Минздрава, сообщает БЕЛТА.

Валерий Шевчук отметил, что ведется активная работа по снижению цен как на импортные, так и на отечественные препараты. "По результатам переговоров с зарубежными поставщиками цены уже снижены на 117 наименований лекарственных средств, процент снижения - от 10 до 79", - уточнил он.

Были введены рекомендуемые предельные цены почти на 1,4 тыс. лекарственных средств, что также способствовало дополнительному снижению цен.

По данным Национального статистического комитета, индекс потребительских цен на медикаменты в 2017 году составил 99,8%.

В настоящее время отечественные производители поставляют на внутренний рынок 40% лекарственных средств с отпускной ценой менее Br2; 21,8% - с отпускной ценой от Br2 до Br4 и 21,9% - от Br4 до Br10. Таким образом, более 80% номенклатуры отечественной фармацевтической продукции отпускается по цене до Br10. В аптеках обеспечен доступ населения к качественным лекарственным средствам любых ценовых категорий. При этом отечественные аналоги выгодно отличаются по цене.

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