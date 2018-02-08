Уровень газификации населения сельской местности Беларуси увеличился

Уровень газификации населения сельской местности Беларуси достиг почти 40%, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.



"Процент газификации природным газом квартир в сельской местности на 1 января 2018 года составил 37,9%, что в 2,7 раза больше, чем в 2005 году, и в 1,6 раза выше уровня 2011 года", - отметили в пресс-службе. Всего в стране газифицировано природным газом 2,87 млн квартир, в том числе в сельской местности - 422 тыс. Процент газификации квартир природным газом из общего количества газифицированных квартир - 77,1%.



В Минэнерго рассказали, что газоснабжающими организациями ведомства в 2017 году в рамках реализации государственных программ и других мероприятий обеспечена газификация природным газом 27,1 тыс. квартир, переведено со сжиженного на природный газ почти 12 тыс. квартир, построено за счет всех источников финансирования 1822,6 км газопроводов природного газа.



По состоянию на 1 января 2018 года в Беларуси газифицировано природным газом 118 районов (100%), 113 городов (100%), 88 поселков городского, рабочего и курортного типа из 89 (99%), 3135 из 23174 сельских населенных пунктов (13,5%).



Протяженность сетей газоснабжения природного газа составляет 59,98 тыс. км, в том числе 33,58 тыс. км (56%) построено в сельской местности.



Газифицировано сжиженным газом более 855 тыс. квартир, из них в сельской местности - более 690 тыс. Из общего числа потребителей сжиженного газа 98,4% газифицировано от газобаллонных установок, остальные - от групповых емкостных установок.

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