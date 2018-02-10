Беларусь увеличила экспорт товаров и услуг

10 февраля 2018 09:17 (UTC+04:00)

Беларусь в 2017 году увеличила экспорт товаров и услуг на 21,7% до $36,435 млрд по сравнению с 2016-м. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные на сайте Национального банка, сообщает БЕЛТА.

Внешнеторговый оборот товаров и услуг сложился в сумме $72,807 млрд, что на 21,5% больше, чем в 2016 году. В том числе экспорт составил $36,435 млрд (рост на 21,7%), импорт - $36,372 млрд (рост на 21,2%). Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами составило $63,2 млн.

Внешнеторговый оборот товаров вырос на 23,6% до $60,227 млрд. Экспорт товаров увеличился на 24% до $28,651 млрд, импорт - на 23,3% до $31,575 млрд. Сальдо сложилось отрицательным в размере $2,923 млрд.

Внешнеторговый оборот услуг отмечен на уровне $12,58 млрд (112,1% к уровню 2016 года). Экспорт услуг составил $7,783 млрд (113,9%), импорт - $4,796 млрд (109,3%). Сальдо внешней торговли услугами сложилось положительным на уровне $2,986 млрд.

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