Минфин Беларуси не исключает возможности размещения облигаций на азиатском рынке

Министерство финансов Беларуси не исключает возможности размещения облигаций на азиатском рынке, сообщил сегодня журналистам заместитель министра финансов Юрий Селиверстов перед началом итоговой коллегии ведомства, передает БЕЛТА.



"От размещения облигаций на азиатских рынках мы не отказываемся. С учетом объема погашения нашего долга нам надо работать над привлечением ресурсов. Эта работа велась и в прошлом году. Если удастся в этом году [разместить облигации] - будет неплохо", - подчеркнул замминистра.



Юрий Селиверстов отметил, что внутренний китайский рынок Беларуси интересен. "Но там есть свои процедуры, которые несколько отличаются от тех, которые есть по выпуску евробондов. Будем работать", - пояснил он.



Замминистра напомнил, что 15 февраля началось road show евробондов в США и Европе. "Наши коллеги сейчас в США, потом будут в Лондоне. Исходя из стратегии нашей работы, называть условия [размещения еврооблигаций] до организации торгов преждевременно. С учетом того, что в прошлом году мы провели ряд встреч с инвесторами в конце года, нам кажется, что сейчас благоприятная ситуация для размещения", - рассказал он.



Представители Минфина с 15 февраля проводят серию встреч с потенциальными инвесторами в США и Европе. Организаторами road show выступают Citi и Raiffeisen Bank International AG. Соорганизатором - Банк развития Беларуси.



Предлагаются к размещению еврооблигации, номинированные в долларах, предполагаемым сроком обращения 10-12 лет.



Как ранее сообщалось, Беларусь планирует разместить еврооблигации на $600 млн в I полугодии 2018 года.



В 2017 году Беларусь разместила еврооблигации в объеме $1,4 млрд. Евробонды были размещены двумя траншами доходностью на уровне 7,125% и 7,625%.

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