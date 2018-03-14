Минск и Тбилиси определят программу сотрудничества на 2018-2020 годы

Минск и Тбилиси 21 марта планируют подписать программу торгово-экономического сотрудничества на 2018-2020 годы, сообщил сегодня журналистам заместитель председателя Мингорисполкома Александр Крепак, передает БЕЛТА.



Подписание документа состоится на встрече председателя Мингорисполкома Андрея Шорца и мэра Тбилиси Кахи Каладзе, которая пройдет во время Дней Минска в грузинской столице.



В программе определены направления партнерства в сфере экономики, туризма, культуры, образования, транспорта, жилищного хозяйства. Так, города намерены обмениваться опытом в сфере оказания услуг населению, технического обслуживания и капитального ремонта жилищного фонда, энергосбережения, высоких технологий и инноваций, а также инвестиционными предложениями, рекламно-информационной продукцией.



Предполагается проводить совместные бизнес-форумы, круглые столы по продвижению туристического потенциала двух столиц, гастроли муниципальных театров, выставки работ учеников школ искусства, музыкальные конкурсы, реализовать музейные проекты.



Также стороны планируют сотрудничать в системе дополнительного образования взрослых, участвовать в стажировках, научно-практических конференциях. В транспортной сфере перспективно взаимодействие по поставкам электробусов и троллейбусов ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш", созданию инфраструктуры для организации пассажирских перевозок экологически чистым видом транспорта.



Дни Минска пройдут в Тбилиси 21-23 марта. Промышленный, инвестиционный, туристический потенциал Минска будет представлен на белорусско-грузинском бизнес-форуме.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.