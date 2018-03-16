Личные переводы белорусам из-за рубежа в 2017 году выросли

Белорусы в 2017 году получили $1,055 млрд личных переводов из-за границы, что на 21,8% больше по сравнению с 2016 годом, сообщили БЕЛТА в Национальном банке.



Чистая оплата труда (минус выплаченные подоходные налоги) составила $420,9 млн, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 28,3%. Денежные переводы работающих составили $526,8 млн, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 15,2%.



За границу в 2017 году белорусами отправлено $116,7 млн личных переводов, или на 5% больше по сравнению с 2016 годом. Чистая оплата труда составила $18,9 млн, денежные переводы работающих - $49,7 млн.



Как пояснили в Нацбанке, личные переводы определяются как сумма текущих и капитальных трансфертов в денежной или натуральной форме между домашними хозяйствами-резидентами и домашними хозяйствами-нерезидентами, плюс оплата труда работников (без учета налогов и отчислений на социальные нужды, выплаченных в стране найма), минус расходы на транспорт и поездки, связанные с работой за границей. Иными словами, личные переводы включают все трансферты между домашними хозяйствами и чистую оплату труда работников-нерезидентов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.