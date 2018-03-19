Лукашенко поздравил Путина с убедительной победой на выборах Президента России

19 марта 2018 09:11 (UTC+04:00)

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах Президента Российской Федерации. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Этот результат свидетельствует о высоком доверии и поддержке гражданами России взятого курса на устойчивое социально-экономическое развитие страны, укрепление ее авторитета на международной арене. Уверен, что исторические узы дружбы и взаимопонимания наших народов станут залогом дальнейшего расширения белорусско-российского стратегического партнерства", - говорится в поздравлении.

"Ожидаем Вас с визитом в нашу страну для проведения заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства и обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества", - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейших свершений на благо братского народа России.

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